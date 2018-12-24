В США подписали указ о выводе войск из Сирии

24.12.2018 10:32

В США подписан указ о выводе американских войск из Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в министерстве обороны.

«Исполнительный указ по Сирии подписан», — сообщил представитель министерства обороны США.

Второй источник CNN уточнил, что подпись на документе поставил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

В указе уточняется, когда и как будет проходить вывод войск из Сирии, но официально не предоставляется никакой информации.

Сейчас в Сирии остаются около 2600 американских военнослужащих. Предполагается, что их выводдолжен начаться в ближайшее время и займет несколько недель.

Источник: https://donpress.com