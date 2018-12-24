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Женщина украла у кота подстилку

24.12.2018 15:00
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Женщина украла у кота подстилку

В Турции женщина украла у кота подстилку. Животное сопротивлялось, но в итоге вынуждено было сдаться. Об этой забавной истории сообщает Голос.ЮА

Сейчас пользователи социальных сетей активно ищут неизвестную женщину, которая украла подстилку у кота. Инцидент произошел в городе Сулейман Бей в провинции Ялова, рядом со Стамбулом. 

Инцидент сняла камера видеонаблюдения. На видео можно заметить, что женщина, одетая в хиджаб, стояла возле коробки с животным, а потом забрала оттуда подстилку. Коробка с котом стояла в верхней части витрины. Животное пыталось сопротивляться: кусаться, царапаться и мяукать. Но в результате ему все-таки пришлось сдаться. 

Мотивы женщины остаются неизвестными, как и ее личность.

Берна Озер сопроводил видео подписью: «Что можно сказать о человеке, который крадет одеяло у кота в такую холодную погоду?».

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Турция, женщина, кот, воровство
 
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