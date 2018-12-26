Человечество обречено: известный уфолог заявил, что знает даты вторжения инопланетян Нибиру на Землю

26.12.2018 13:15

Известный эксперт по инопланетным цивилизациям Эндрю Кушнер заявил, что человечество не избежит нападения пришельцев с планеты-убийцы.

Уфолог отмечает, что апокалипсис 16 декабря не произошел, это свидетельствует о том, что земляне обречены.

Исследователи внеземных цивилизаций утверждают, что резонансные сообщения о вторжении Нибиру – проверка инопланетян, которую жители нашей планеты не прошли, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Актуальные новости".

Гуманоиды в ходе эксперимента решили посмотреть готовность землян к агрессии из космоса, однако ни правительства государств, ни их граждане не проявили готовность отбить нападение инопланетян.

По мнению уфолога Эндрю Кушнера, бездействие жителей земного шара - это сигнал пришельцам о том, что они спокойно смогут поработить людей. Специалист по инопланетянам заявил, что знает точные даты атаки гуманоидов, но озвучить их отказался. Ранее уфологии сообщили о вторжении смертоносной Планеты Х в Соединенные Штаты.



Источник: www.dialog.ua