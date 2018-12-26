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Независимости Беларуси пришел конец – Лукашенко объявил о создании нового союзного государства
Как передает replyua.net, заявление президента Беларуси Александра Лукашенко свидетельствует о том, что суверенитету Беларуси, похоже, пришел конец. Лукашенко таки удалось выторговать для себя приемлемые условия нахождения дальше у власти, чтобы избежать конца, который был у его коллеги Виктора Януковича, он добровольно передает бразды правления Путину.
Лукашенко публично заявил, что Беларусь и Россия вышли на финишную прямую для того, чтобы законодательно закрепить союз двух государств. Очень важно, что именно в Минске было озвучено эту информацию, а не в Москве. Теперь ни у кого не возникнет вопрос о том, что Россия аннексировала Беларусь. Все произойдет фактически добровольно.
Лукашенко подчеркнул, что это не планы и не общие какие-то слова – решение о создании союзного государства уж принято. Следовательно, белорусам уже нечего что-то обсуждать и полемизировать, в один прекрасный миг они снова проснуться в «совке», видимо, теперь осталась всего лишь формальность – поставить подписи двух глав государств. Президент Беларуси добавил, что отношения между Минском и Москвой давно строились на системной и плановой основе.
В то же время Лукашенко не смог договориться с Путиным о ценах на газ. Переговоры продолжались около 4 часов, однако главы государств так и не договорились о новых ценах на газ. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что Путин и Лукашенко могут встретиться ещё раз в этом году, однако точную дату переговоров ещё не определили.
По ее словам, дополнительная встреча нужна для принятия решений, не терпящих отлагательств. На встрече Лукашенко и Путина журналистов не было. Однако известно, что Лукашенко добивался пересмотра цен на газ для Беларуси. Кроме того, на встрече обсуждалась работа нефтеперерабатывающего сектора Беларуси, налоговые маневры России в нефтяной отрасли, а также анализ договорённости в рамках Союзного государства. Первый вице-премьер России Антон Силуанов после переговоров заявил, что Лукашенко не удалось добиться пересмотра стоимости поставок российского газа в следующем году.
«По вопросу ценообразования на газ мы должны определиться за следующий период и, начиная с 2020 года, выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии», - подчеркнул Силуанов.
Теги: Донбасс, Путин, Беларусь, независимость, Лукашенко
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