Раввины рассказали о главных предвестниках Апокалипсиса

26.12.2018 08:30

Весь этот год вулканическая зона под названием «Огненное кольцо» в Тихом океане не прекращала дрожать вследствие мощнейших землетрясений. Ученые начали говорить о начале более серьезных катаклизмов.

В сентябре этого года на острове Сулавеси (Индонезия) погибло более 2 тысяч человек из-за цунами, которое разрушило город Палу. В декабре сейсмическая активность случилась на Аляске близ Анкориджа. Катастрофа разрушила дороги и сооружения, благо, никто не погиб.

Случающиеся бедствия пугают не только ученых, но и израильских раввинов. Они начали говорить об апокалипсисе, который якобы скоро произойдёт. Жители Израиля, к слову, видели приближение конца света и в некоторых фактах, описанных в священных писаниях. Например, в появлении на свет красной коровы и в змее, ползущей по Стене Плача.

Раввин Йосеф Бергер отметил журналистам газеты «Breaking Israel News», что происходящие события – это знак приближения конца всему живому. Мессия скоро придёт, это знает каждый житель страны. Люди ошибаются в плане того, что все катаклизмы – это стечение природных обстоятельств. На самом деле всё контролируется Богом, отметил раввин. Глупцы те, кто отрицает это.

Нир Бен Артцы, в свою очередь, заявил, что Мессия скоро раскроет себя, он просто ждёт подходящего момента. По некоторым слухам, Мессия уже появился на свет. Перед концом света он возьмет власть в свои руки, сказано в священных писаниях. Потом состоится суд божий.

Апокалипсис – это единственный способ очистить мир от скверны змея. Всё зло будет порабощено, мир полностью переродится.

Источник: https://from-ua.com