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В Китае клонирование кошек поставят на поток
Ориентировочная стоимость клонирования составит около $55 000.
Китайские ученые хотят в больших масштабах клонировать котят, чтобы зарабатывать на этом деньги. Первые такие животные в стране должны появиться в марте 2019 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на indicator.ru.
Клонирование - это создание точных генетических копий организмов при помощи биотехнологических методов. Наиболее известный клон животного - это овца Долли, родившаяся в 1996 году. Она стала первым млекопитающим, которого клонировали с использованием генетической информации из взрослой соматической клетки, то есть не участвующей в размножении.
Заместитель директора пекинской биотехнологической компании Sinogene Чжао Цзяньпин сообщил, что его компания планирует клонировать кошек по той же технологии, которая позволила родиться Долли, то есть путем пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Он отметил, что ценность таких клонов для науки не очень высока, но услуга может оказаться востребованной у владельцев домашних животных. Ориентировочная стоимость клонирования составит около $55 000, а процесс будет занимать от 6 до 10 месяцев. Исследователи также не исключают, что будут редактировать геномы эмбрионов клонированных кошек.
Первой в мире клонированной кошкой была CopyCat, появившаяся в 2001 году благодаря усилиям сотрудников Техасского университета A&M. Нужно отметить, что несмотря на точное генетическое соответствие «родителю», CopyCat отличалась характером: она была робкой, в то время как прототип - игривым и любопытным животным.
Теги: Донбасс, Китай, кошка, клонирование
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