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Евросоюз с 29 декабря продлит санкции против России

28.12.2018 16:00
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С 29 декабря текущего года официально вступает в силу решение Совета Евросоюза о продлении санкций против России. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что решение продлить санкции за «дестабилизацию ситуации в Украине» было принято еще 21 декабря. Как стало известно, антироссийские «ограничительные меры» продлятся до 31 июля 2019 года.

Кроме того, в тексте решения отмечается, что санкции имеют целью полную реализацию минских соглашений со стороны России.

 

Источник:  donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Евросоюз, санкции
 
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