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Евросоюз с 29 декабря продлит санкции против России
28.12.2018 16:00
С 29 декабря текущего года официально вступает в силу решение Совета Евросоюза о продлении санкций против России. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.
Отмечается, что решение продлить санкции за «дестабилизацию ситуации в Украине» было принято еще 21 декабря. Как стало известно, антироссийские «ограничительные меры» продлятся до 31 июля 2019 года.
Кроме того, в тексте решения отмечается, что санкции имеют целью полную реализацию минских соглашений со стороны России.
Источник: donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Евросоюз, санкции
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