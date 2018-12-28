Путин готовится к бунтам: президент РФ засекретил закупки оружия силовикам

28.12.2018 20:04

Президент Владимир Путин подписал изменения в закон "О государственном оборонном заказе", которые засекречивают закупки вооружения силовым органам.

О настораживающим законе, подписанном Путиным, "гудят" российские СМИ, передает "Диалог.UA". В пятницу, 28 декабря, Путин сделал еще один "подарок" россиянам преддверии Нового года.

Он подписал закон, которым засекретил государственные закупки оружия силовым органам: полиции, спецслужбам, Росгвардии, Следственному комитету и прочими. Речь о контрактах на миллиарды рублей. Новость весьма настораживающая.

Закон даст путинскому режиму еще одну возможность для обворовывания собственных граждан.

Но это не самое главное. Дело в том, что за последнее время в РФ очень сильно обрушился рейтинг узурпатора Владимира Путина, а также выросли протестные настроения.

Экономика России из-за санкций и низких цен на нефть продолжает падение, а Кремль тем временем усугубляет ситуацию, повышая НДС и пенсионный возраст, вводя новые грабительские налоги и прочее. Вполне возможно, что в Кремле уже начали готовится к подавлению народных бунтов, из-за чего и понадобилось засекретить покупки оружия.



Источник: www.dialog.ua