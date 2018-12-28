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Ученые выяснили предназначение древних рисунков на полях

28.12.2018 08:30
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Ученые выяснили предназначение древних рисунков на полях

Геоглифы в Перу могли создаваться для общения с богами.

Эксперты из Канады в ходе последнего исследования сделали вывод, что найденные на плато Наска в Перу геоглифы – это некие «дорожные храмы», созданные на пересечениях основных дорог древнейшего государства. Возможно, при помощи геоглифов люди в древности говорили с богами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Как передаёт издание Antiquity, на территории современной Боливии и Амазонии ученые нашли больше тридцати рисунков животных и растений, около двух сотен геометрических фигур в абстрактном исполнении и 13 тысяч линий.

Ранее предполагалось, что линии служили индейцам в качестве астрономических инструментов. Ученые заметили, что геоглифы располагаются преимущественно близ перекрестков центральных дорог.

Этот факт и натолкнул канадских экспертов на мысль, что дороги и рисунки взаимосвязаны. Для проверки этой мысли было принято решение исследовать ущелье Сиуас на юге Перу, где находятся самые крупные наскальные изображения.

Самые первые геолглифы обнаружили в далеком 1939 году на плато Наска. По оценкам ученых, рисункам более 2 тыс лет.



Теги: Донбасс, Перу, ученые, геоглифы, рисунки
 
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