Ученые выяснили предназначение древних рисунков на полях

28.12.2018 08:30

Геоглифы в Перу могли создаваться для общения с богами.



Эксперты из Канады в ходе последнего исследования сделали вывод, что найденные на плато Наска в Перу геоглифы – это некие «дорожные храмы», созданные на пересечениях основных дорог древнейшего государства. Возможно, при помощи геоглифов люди в древности говорили с богами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Как передаёт издание Antiquity, на территории современной Боливии и Амазонии ученые нашли больше тридцати рисунков животных и растений, около двух сотен геометрических фигур в абстрактном исполнении и 13 тысяч линий.



Ранее предполагалось, что линии служили индейцам в качестве астрономических инструментов. Ученые заметили, что геоглифы располагаются преимущественно близ перекрестков центральных дорог.



Этот факт и натолкнул канадских экспертов на мысль, что дороги и рисунки взаимосвязаны. Для проверки этой мысли было принято решение исследовать ущелье Сиуас на юге Перу, где находятся самые крупные наскальные изображения.



Самые первые геолглифы обнаружили в далеком 1939 году на плато Наска. По оценкам ученых, рисункам более 2 тыс лет.