Уточняется, что автобус перевозил туристов из Вьетнама.

Министерство внутренних дел Египта объявило, что ЧП произошло из-за взрывного устройства, которое сработало в тот момент, когда автобус проезжал мимо, а также подтвердило информацию о жертвах и пострадавших.

По предварительным данным, двое из 14 человек, которые находились в автобусе, являются египтянами — водителем и сотрудником туристической компании. Водитель ранен, а гид туристов скончался в больнице.

У четверых пострадавших в результате взрыва диагностировали переломы, у остальных — ушибы. Двое туристов находятся в критическом состоянии.

"Взорвалось самодельное взрывное устройство, заложенное у стены во время прохождения автобуса с 14 вьетнамскими туристами. На место выехали силы правопорядка, выясняются обстоятельства", — говорится в сообщении МВД.

Известно, что автобус отклонился от безопасного маршрута, который охраняется полицией. Органы безопасности не были об этом предупреждены, заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Известно, что автобус отклонился от безопасного маршрута, который охраняется полицией. Органы безопасности не были об этом предупреждены, заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Источник : https://from-ua.com