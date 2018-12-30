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Ученые предсказали нехватку пресной воды из-за глобального потепления
Высыхание речных стоков может вызвать неурожаи и проблемы с водоснабжением населенных пунктов.
Ученые из Университета Нового Южного Уэльса считают, что глобальное потепление может привести к нехватке пресной воды. Результаты исследования австралийских экспертов опубликованы на Phys.org, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Ученые использовали данные 43 тысяч метеостанций и более пяти тысяч контрольных пунктов, следящих за состоянием рек в 160 странах. Исследователи пришли к выводу, что из-за изменения климата увеличивается количество осадков, однако уровень воды в реках снижается.
Профессор Ашиша Шарма объяснил, что избытки влаги не попадают в реки, а впитываются сухим грунтом, теряющего влажность из-за увеличивающейся температуры воздуха. Специалисты обнаружили, что примерно 64 процента осадков остаются в почве.
Отмечается, что высыхание речных стоков может вызвать неурожаи и проблемы с водоснабжением населенных пунктов.
Теги: Донбасс, вода, ученые, потепление
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