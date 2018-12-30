В Индонезии очередное извержение вулкана

30.12.2018 11:05

В Индонезии был повышен уровень опасности в связи с новым извержением вулкана Агунг, расположенного на острове Бали. Об этом говорится в сообщении, распространенном центром по предотвращению вулканических и геологических катастроф при министерстве энергетики и минеральных ресурсов, передает replyua.net.



Из сообщения стало понятно, что уровень опасности был повышен до третьего из четырех возможных. А опасная зона составляет 4 километра. Местные власти призывают местных жителей и туристов отказаться от посещения опасных районов.



Извержение произошло 04:00 по местному времени (23:00 по киевскому), и длилось на протяжении последующих трех минут. К сожалению, из-за достаточно тяжелых погодных условий специалистам пока что не удается установить высоту выброса пепла. Последний раз извержение этого вулкана происходило в конце июня текущего года, а наиболее крупное наблюдалось в декабре прошлого. Напомним, что 22 декабря на Индонезию обрушилось весьма мощное цунами, которое было спровоцировано подводным оползнем. В свою очередь, оползень был вызван активностью вулкана Анак-Кракатау в сочетании с высокой приливной волной из-за полной Луны.