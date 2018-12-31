Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

России пророчат катастрофу, осталось 7 лет...

31.12.2018 09:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
России пророчат катастрофу, осталось 7 лет...

Старые месторождения нефти в России стремительно истощаются, а новые залежи с дешевым для извлечения сырьем пока не обнаружены.

Об этом говорится в проекте Министерства природных ресурсов и экологии России, сообщает Finanz.

«Текущий уровень нефтедобычи в России недостаточно обеспечен запасами разрабатываемых месторождений. До критической точки остается семь лет. Начиная с 2025 года действующие месторождения перестанут справляться с существующей нагрузкой, а к 2035 году объемы производства нефти в России могут рухнуть вдвое. Тогда нефти для экспорта не останется, а река нефтедолларов, которая по данным ЦБ дает 30% валютных доходов экономики, пересохнет», - сказано в сообщении.  

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, наиболее остро стоит эта проблема в Западной Сибири, где добывается каждый второй баррель нефти в России. 

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Россия, Донбасс, нефть, катастрофа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх