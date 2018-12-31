России пророчат катастрофу, осталось 7 лет...

31.12.2018 09:29

Старые месторождения нефти в России стремительно истощаются, а новые залежи с дешевым для извлечения сырьем пока не обнаружены.

Об этом говорится в проекте Министерства природных ресурсов и экологии России, сообщает Finanz.

«Текущий уровень нефтедобычи в России недостаточно обеспечен запасами разрабатываемых месторождений. До критической точки остается семь лет. Начиная с 2025 года действующие месторождения перестанут справляться с существующей нагрузкой, а к 2035 году объемы производства нефти в России могут рухнуть вдвое. Тогда нефти для экспорта не останется, а река нефтедолларов, которая по данным ЦБ дает 30% валютных доходов экономики, пересохнет», - сказано в сообщении.



По словам министра энергетики РФ Александра Новака, наиболее остро стоит эта проблема в Западной Сибири, где добывается каждый второй баррель нефти в России.

Источник: https://antikor.com.ua