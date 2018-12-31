Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Германии женщина выставила на аукцион своего «подержанного» мужа

31.12.2018 16:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Германии женщина выставила на аукцион своего «подержанного» мужа

Жительница Германии по имени Дорт опубликовала на eBay объявление о продаже собственного мужа. Женщина написала в объявлении, что устала от негатива, исходящего от мужа и чувствует, что после семи лет брака они с супругом «больше не пренадлежат друг другу», передает Mirror.

Назвав свой лот «Муж подержанный», женщина оценила его в 18 евро, указав, что готова обсудить с покупателем первоначальную цену.

«Я хотела бы отказаться от своего мужа. Я рада договориться о цене. Но без обмена. Пожалуйста, присылайте мне запросы по электронной почте», — говорится в тексте ее объявления.

Под публикацией немки собралось много комментариев. Однако конкретных предложений так и не оказалось. Позже Дорт рассказала в интервью журналистам, что затеяла аукцион «ради развлечения». Что касается самого «лота», то мужчина узнал о проделках жены из местных СМИ.

Ранее сообщалось, что журналисты решили проверить, что можно купить на сумму стоимости сосны — большой и маленькой.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, муж, Германия, аукцион
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх