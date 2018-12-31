В Германии женщина выставила на аукцион своего «подержанного» мужа

31.12.2018 16:35

Жительница Германии по имени Дорт опубликовала на eBay объявление о продаже собственного мужа. Женщина написала в объявлении, что устала от негатива, исходящего от мужа и чувствует, что после семи лет брака они с супругом «больше не пренадлежат друг другу», передает Mirror.



Назвав свой лот «Муж подержанный», женщина оценила его в 18 евро, указав, что готова обсудить с покупателем первоначальную цену.



«Я хотела бы отказаться от своего мужа. Я рада договориться о цене. Но без обмена. Пожалуйста, присылайте мне запросы по электронной почте», — говорится в тексте ее объявления.



Под публикацией немки собралось много комментариев. Однако конкретных предложений так и не оказалось. Позже Дорт рассказала в интервью журналистам, что затеяла аукцион «ради развлечения». Что касается самого «лота», то мужчина узнал о проделках жены из местных СМИ.



Ранее сообщалось, что журналисты решили проверить, что можно купить на сумму стоимости сосны — большой и маленькой.

Источник: https://zi.dn.ua