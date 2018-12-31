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В Китае вскоре появится первый клонированный кот
В марте 2019 года в Китае появится первый клонированный котенок. Как пишет Global Times, в будущем данная технология позволит наладить массовое воспроизводство клонированных животных.
Клонирование котенка проводится биотехнологической компанией Sinogene, которая предлагает на продажу по 55 тыс. долларов искусственно воспроизведенных щенков. Специалисты компании утверждают, что полученные таким образом щенки являются полной копией собаки, материал которой использовался для воспроизведения, за исключением привычек и памяти.
Выращивание одного животного занимает около десяти месяцев. Глава компании Чжао Цзяньпин заявляет, что клонирование позволит в будущем воспроизводить животных без врожденных дефектов благодаря редактированию генов.
«Этот проект вряд ли представляет большой интерес в научном плане, но мы видим в нем огромный потенциал для рынка клонирования КНР. Даже несмотря на то, что клонов можно считать абсолютным аналогом животных, рожденных естественным образом, искусственно выведенные котята будут пользоваться не меньшим расположением своих владельцев», — отметил Цзяньпин.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Китай, клонирование, кот
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