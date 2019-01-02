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"Тяжелый год", - Слепаков взорвал Интернет песней о том, что творится в РФ, просмотры бьют рекорды
Известный российский юморист Семен Слепаков выступил с новой остросоциальной песней о бедах РФ под названием "Тяжелый год".
Россияне в восторге. Новогодняя песня Слепакова в YouTube бьет рекорды просмотров, передает "Диалог.UA". К Новому году Слепаков написал очередную песню "Тяжелый год".
В ней он мастерски описал то, как тяжело россиянам приходится выживать год за годом из-за провальной внешней и внутренней политики узурпатора Владимира Путина, который уже 20 лет сидит в кресле президента и не собирается уходить.
Новая песня Слепакова сразу же стала хитом.
За 3 дня ее в YouTube посмотрели почти 4 миллиона человек, поставив более 100 тысяч лайков. Обсуждают творение Слепакова и комментаторы.
Россияне уже дружно предложили сделать ее новым гимном своей страны. "Песня про жизнь. Песня про нашу, су*а жизнь! Из года в год надеемся на лучшее.
Но это не в нашей жизни", - отметил один из комментаторов. Другие призвали его и далее "жечь скрепоносную". "Ролик смешной, а вот ситуация страшная", - констатировал пользователь YouTube.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, видео, новый год, песня, Семен Слепаков
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