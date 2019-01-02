Американские ученые предупредили о новом всемирном потопе

02.01.2019 19:15

Ожидается таяние ледников.



Пыль в воздухе и рост населения приведут планету к потопу, говорят исследователи из Университета штата Юта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.



Ученые предупредили, что вечные ледники начнут таять и в скором времени затопят Землю. В недавней статье эксперты из Университета штата Юта, США, измерили одновременно количество пыли в воздухе и в снегу, чтобы проанализировать, как отступающие уровни Большого Соленого озера влияют на скорость таяния снега в горах.



Полный вариант статьи был опубликован в журнале Environmental Research Letters. После сбора данных о пыли ученые провели моделирование, чтобы оценить, откуда взялся такой большой процент загрязненных микроорганизмов и куда они «направлялись». По версии экспертов, Большое Соленое озеро является крупнейшим источником пыли, на долю которого приходится около 10 процентов загрязненных частиц.



Маккензи Скайлс, доцент Университета штата Юта и ведущий автор исследования рассказал: «Мы знаем, что с момента заселения Запада количество пыли в воздухе увеличилось. И в то же время, из-за забора воды вверх по течению, уровень озера также снижается, подвергая еще больше пыли». По словам специалистов, озеро, которое является одним из крупнейших водоемов (по площади) в США, продолжает терять прежние объемы.



С 2016 года площадь озера сократилась почти на 50 процентов, достигнув самого низкого уровня в истории. Первые выводы по исследованию, безусловно, могут стать в будущем хорошей основой для старта исследований на вечных ледниках, которые ежегодно грозят Земле потопом.



Если использовать полученные учеными из Юты фактами и моделями есть шанс снизить или предотвратить процессы на планете, уверяют исследователи из Европы. На данный момент сохраняется опасность увеличения уровня воды в мировом океане и изменение среды обитания большинства морских и наземных видов популяций животных.