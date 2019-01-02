- С 1 января в аннексированном Крыму подорожали газ и вода12:45
- Томос: стало известно о новой важной победе Украины12:15
- В Мексике родился ребенок с крестом на лбу10:15
- Пьяный дебош в самолете: известный российский спортсмен ударил стюардессу09:15
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- Эксперты прогнозируют в 2019 году мировой экономический кризис08:18
- "Тяжелый год", - Слепаков взорвал Интернет песней о том, что творится в РФ, просмотры бьют рекорды 08:00
- Ганапольский: "Если Россия развяжет войну против Украины, то это будет окончание президентства Путина"14:21
- Стало известно, какой украинский город Россия захватит первым10:53
- Санкции с России не снимут даже после освобождения Крыма и Донбасса: посол США назвала неожиданное условие 20:03
Пьяный дебош в самолете: известный российский спортсмен ударил стюардессу
Российский хоккеист устроил пьяный скандал в салоне бизнес-класса самолета, выполнявшего перелет из Сочи в Москву. Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в Воронеже, сообщает «Интерфакс».
Дебоширом оказался чемпион мира 2009 года 37-летний Олег Сапрыкин. Уже достаточно выпивший Сапрыкин, потребовал очередную порцию виски, но получил отказ бортпроводницы. Разозлившись, он ударил девушку, после чего подрался еще и с соседом по креслу.
Несколько человек тщетно пытались утихомирить Сапрыкина. После чего капитан воздушного судна решил прервать полет. Дебошира задержали поднявшиеся на борт полицейские, а самолет продолжил полет в Москву уже без него.
Позже Сапрыкина отпустили и он улетел домой вместе с супругой, сообщило Федеральное агентство новостей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, самолет, дебош, пьяный
- А Минздрав предупреждал! Агрессивный курильщик летел в самолёте связанным
- Пассажиры сделали с бортпроводником такое, что пришлось сажать самолёт
- "Я дерусь, потому что я дерусь": заменитый Портос устроил дебош в самолёте (ВИДЕО)
- Мороженое с икрой?! Ксения Собчак рассказала, чем кормят пассажиров бизнес-класса
- Семьям погибших в авиакатастрофе в Донецке выплатят компенсации
- В Донецкой области почтят память погибших в крупной авиакатастрофе
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)11:43
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые 10:33
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление10:22
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал07:38
- Новогоднее перемирие не соблюдается: оккупанты обстреляли позиции ВСУ07:26
- В Славянске на площади установили дартс из шаров в цветах российского флага22:41
- «Зато без Биндер»: украинцы в шоке от устрашающих фото из Донецка22:14
- 1 января террористы били из минометов по силам ВСУ под Мариуполем20:07
- Главарь «ДНР» Пушилин заявил, работникам «Стирола» платить не будут19:39
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Как в 2019-м украинцам начнут платить за выходные и больничные13:33
- СБУ за год предотвратили в стране восемь терактов13:17
- Скандал с поздравлением Зеленского получил неожиданное продолжение13:00
- С 1 января в аннексированном Крыму подорожали газ и вода12:45
- В Украине ухудшится погода, синоптики предупредили о метелях и снегопадах12:30
- Томос: стало известно о новой важной победе Украины12:15
- Нападение РФ на Украину признали крупнейшей угрозой для мировой безопасности12:00
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)11:43
- WBA определила лучший бой года (ВИДЕО)11:30
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Астролог предупреждает: 2019 год – год травм15:32
- Ученые заявили, что алкоголь и кофе продлевают жизнь13:48
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет