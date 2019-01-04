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Ученые обнаружили молекулу, замедляющую старение
Эксперименты проводили на червях.
Несмотря на то, что большинство людей воспринимает старение как неизбежный процесс своей жизни, мало кто из нас не воспользовался бы шансом несколько приостановить этот злосчастный процесс. Вот и команда специалистов по генной инженерии из Университета Мичигана решили воплотить эту мечту в реальность, благодаря своему новому исследованию процессов старения червей семейства C. Elegans – в частности, фокус их исследования состоял в том, чтобы отыскать нейронные связи и молекулы, которые играют определенную и значимую роль в регуляции моторных функций и нейронной активности, которая по мере старения червей опадает и становится менее выраженной, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.fainaidea.com.
Кроме того, изучение данного вида червей является весьма полезным еще и потому, что их процессы старения весьма схожи с аналогичным процессом у многих животных, включая человека. Специалисты сосредоточились на изучении нейронных соединений, где между собой соприкасаются моторные нейроны и мышечная ткань – стоит заметить, что по мере старения эти связи ослабевают, что выражается в пониженной эффективности моторных и когнитивных функций.
Изучая эти соединения, специалисты обнаружили молекулу SLO-1, принадлежащей к особому семейству нейронных молекул, регулирующих моторные функции и их нейронные связи. Затем они провели два параллельных эксперимента – одной группе червей они заблокировали действие этой молекулы при помощи инструментов генной инженерии, а другой при помощи вещества под названием паксиллин. Несмотря на столь разные подходы к осуществлению эксперимента, в обоих случаях специалисты заметили, что блокировка молекулы SLO-1 приводит к значительному увеличению продолжительности жизни червей с сохранением их моторных функций.
Данное открытие ясно указывает на возможность того, что аналогичный процесс может быть произведен в организме человека – однако ввиду его заметно большей сложности и структурности, наверняка речь будет идти также о некоторых дополнительных аспектах и молекулах. Как бы там ни было, данное исследование может действительно стать первым шагом к увеличению продолжительности жизни людей посредством генной инженерии.
Теги: Донбасс, открытие, молекула, старение
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