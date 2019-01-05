Актер Иван Бортник скончался в Москве: супруга народного артиста рассказала СМИ детали трагедии

05.01.2019 17:56

Ивана Бортника не стало в ночь на 5 января. Народный артист России, актер Театра на Таганке, звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" скончался на 80-м году жизни. О смерти звезды стало известно от его супруги Татьяны Борзых. Она сообщила, что актера не стало около 23:00 минувшей пятницы, передает "Диалог.UA". "Врачи говорят, что, скорее всего, тромб", – рассказала Борзых в комментарии российским СМИ. Здоровье не раз в последнее время подводило знаменитость. В августе 2018 года Бортника госпитализировали с подозрением на инфаркт. Но после обследования актера отпустили, а диагноз не подтвердился. Бортник родился в 1930 году в Москве, учился в Театральном училище имени Щукина и в ГИТИСе. Сыграл в таких картинах, как "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Объяснение в любви", "Зеркало для героя". Он также играл ведущие роли в Театре на Таганке.



Источник : https://www.dialog.ua