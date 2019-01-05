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«Макарова» сменит «Удав»: в РФ представили новый пистолет

05.01.2019 18:55
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«Макарова» сменит «Удав»: в РФ представили новый пистолет

Как передает replyua.net, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны РФ. Отмечается, что новое оружие рекомендовано к принятию на вооружение, так как ему дали очень высокую оценку военнослужащие.

На сегодняшний день есть информация, что «Удава» испытывали с августа по декабрь прошлого года. В том числе, оружие прошло проверку тяжелыми климатическими условиями. Были проведены изучения и его баллистических характеристик. Разработка «Удава» проходила с расчетом на патрон 9х21 миллиметра. Он станет заменой пистолета Макарова, который был принят на вооружение еще в 1951 году.

Стоит отметить, что попытки подобных замен уже предпринимались не один раз. Но ни пистолет Ярыгина, ни пистолет Сердюкова в серийное производство так и не поступили.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, пистолет
 
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