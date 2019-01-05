Младенец, выживший при взрыве в Магнитогорске, начал самостоятельно дышать

05.01.2019 16:18

Стало известно о состоянии младенца, который выжил при взрывежилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области РФ.

Сообщается, что состояние мальчика, которого доставили в Москву для лечения, стабильно.



"За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация (извлечение интубационной трубки из просвета гортани и трахеи), он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке", - сказано в сообщении.

Напомним, что в Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного дома. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд,39 человек погибли. Спустя 36 часов под завалами обнаружили живого 10-месячного ребенка. Он получил травмы головы и обморожение, но был жив.

Источник: https://strana.ua