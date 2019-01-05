- В России испытали новое оружие на замену пистолету Макарова12:10
- В Стамбуле при подписании томоса засветился известный бандит по кличке "Нарик"11:48
- «Number one». В РФ выпустили духи, посвященные Путину07:59
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- На Донбассе местные боевики и россияне устроили драку: двое погибших19:40
- Жуткое преступление в больнице: «Обесчестили, пока была в коме», подробности19:10
- «Макарова» сменит «Удав»: в РФ представили новый пистолет18:55
- Актер Иван Бортник скончался в Москве: супруга народного артиста рассказала СМИ детали трагедии 17:56
- Порошенко обсудил тему освобождения узников Кремля с Эрдоганом 17:12
- Марадону госпитализировали с желудочным кровотечением 16:30
Жуткое преступление в больнице: «Обесчестили, пока была в коме», подробности
Сенсация — женщина, 14 лет находящаяся в коме, родила мальчика
Внезапно для всех, коматозная, которая – только себе представить – 14 лет находилась в коме в больнице – родила сына. В каком состоянии роженица и малыш сейчас, врачи хранят в тайне. Случай вопиющий, говорят последние.
Полиция же начала расследование, как она говорит, «предполагаемого» изнасилования. Воспользовался ли кто-то беспомощной больной и надругался над ней, возможно – кто-то из персонала, да и вообще, каким «способом» могла забеременеть, выносить и родить малыша коматозная – неизвестно. То есть, полицией рассматриваются всевозможные версии случая.
Случай, который произошел в Аризоне, США потряс мировую общественность. Медики не констатировали подобных факто
Об этом пишет телеграм-канал 4chan.
Родные роженицы пока также не дают комментариев по поводу произошедшего.
Источник : https://politeka
Теги: Донбасс, преступление, больница
- В Донбассе "бригада" отрабатывала кредиты на разбоях
- Криминальный талант: мошенник "обобрал" более 20 человек
- Политик спрогнозировал судьбу БПП (видео)
- Жестокий пикник. Отдыхающий избил женщину - арендатора ставка
- Друзья "пообщались": один другому снес челюсть... выстрелом из пистолета
- ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ???
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно12:31
- В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий11:29
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО10:51
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе10:32
- Боевики на Донбассе давят на руководителей предприятий, - разведка10:11
- В Горловке «ударными темпами» режут на металл очередную шахту09:28
- Ситуация на КПВВ 6 января: на «Марьинке» самая большая очередь09:10
- Еще две смерти на совести террористов: на линии разграничения умерли пенсионеры с оккупированных территорий08:31
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери08:24
- В жилом доме в Мариуполе взорвалась граната. Есть погибшие08:15
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно12:31
- В России испытали новое оружие на замену пистолету Макарова12:10
- В Стамбуле при подписании томоса засветился известный бандит по кличке "Нарик"11:48
- В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий11:29
- Новшества для кошельков украинцев: "денежный" календарь на 2019 год11:12
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО10:51
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе10:32
- Боевики на Донбассе давят на руководителей предприятий, - разведка10:11
- В Украине 54 медицинские услуги станут бесплатными09:53
- В Горловке «ударными темпами» режут на металл очередную шахту09:28
- Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей22:00
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде18:05
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах08:45
- Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны07:30
- Стоматологи назвали продукты, провоцирующие появление кариеса22:48
- Приметы на начало года: как узнать, каким для вас будет 2019 год22:05
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?
- Боевики "Л/ДНР" показали скандальное видео с "признаниями" пленного бойца ВСУ
- Охрана, «полиция», автоматы: Так «ДНР» Пушилин встретил Новый год