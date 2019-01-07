Ядовитые жабы превратили австралийских собак в наркоманов (ВИДЕО)

07.01.2019 15:00

Жабы выделяют галлюциногенные вещества.



В Австралии живут собаки, которые не мыслят своей жизни без галлюциногенных веществ. Все, что им нужно для получения очередной дозы – это полизать тростниковую жабу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.



Собаки лижут яд с жаб, и доза является достаточной, дабы животное получило эффект от галлюциногенов, который, однако, не смертельный.



Режиссер Марк Льюис исследовал тему собачьих психотропов в фильме "Тростниковые жабы: Покорение". Он говорит, что некоторые собаки нуждаются в лечении от наркомании.



"Трудно определить, сколько удовольствия собаки получают, но они продолжают делать это", - говорит режиссер.



"Иногда вы видите бегающую по кругу собаку и понимаете, что она, должно быть, лизнула жабу", - добавляет Марк.



В фильме рассказывается о Трише Ньютон и ее псе Добби. Они проживают на северо-восточном побережье Австралии в Таунсвилле. Ньютон сообщила, как Добби находит жабу, и какую реакцию ее яд у него вызывает.



"Его зрачки расширяются, он ведет себя странно и не приходит, когда его зовут", - говорит она. – "Он понимает, что есть побочные эффекты отравления ядом жабы, но они ему нравятся".



За словами ветеринара Мегана Пикеринга, собаки смогли научиться лизать жаб таким образом, дабы получать галлюциногенные эффекты и при этом не получать отравление, но они не всегда могут остановиться.









"Предположительно, ощущения должны быть довольно приятным для собак, и они делают это снова и снова, и снова. Кто знает, что происходит в сознании собачки" - говорит ветеринар.



61-летний режиссер снял фильм о жабах, которые впервые были завезены в Австралию в 1935 году для истребления жуков, который поедал сахарный тростник. Именно яд данных жаб использовали индейцы Южной Америки, дабы смазать наконечники своих стрел.



"Собаки любят лизать их, чтобы получить кайф. И некоторые умирают, если получают слишком много", - говорит Льюис.



Он отмечает, что собачья наркомания не стала общенациональным феноменом, однако таке случаи неоднократны в других регионах, где много ядовитых жаб. В этих областях животные даже лечатся от зависимости.



"Там появятся группы поддержки для собак и их владельцев, помогающие избавиться от этого недуга. Это очень трудно, почти невозможно", - говорит режиссер.