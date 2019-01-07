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Неожиданное решение Трампа поразило Москву: США обвели Путина вокруг пальца - россияне возмущены
Президент США Дональд Трамп шокировал Россию новым решением, согласно которому Вашингтон не будет быстро выводить армейские подразделения и войска с территории Сирии.
Соответствующее заявление американский президент сделал накануне, что стало неприятным сюрпризом для Москвы, уже рассчитывающей на передел Сирии и устранение влиятельного игрока на Ближнем Востоке.
Более того, россияне в соцсетях не скрывают разочарования. Пользователи социальных сетей опубликовали новость с сайта радиостанции "Эхо Москвы", согласно которой Дональд Трамп сделал заявление о том, что никогда и не обещал быстро вывести войска с территории Сирии.
Внезапное изменение планов США стало неприятным сюрпризом для России, при этом пользователи социальных сетей принялись обсуждать крайне неприятный для Москвы тактический маневр Трампа. Соцсети также отмечают, что Трамп обвел Путина вокруг пальца. Жители РФ, напротив, в соцсетях не скрывают разочарования.
Источник: www.dialog.ua
Теги: США, Донбасс, Путин, Москва, Сирия, Дональд Трамп
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