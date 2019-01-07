Путин попал в ловушку и не имеет выигрышного решения: в РФ рассказали, чем обернется передача Курил Японии

07.01.2019 08:00

Крым, высасывающий из России ресурсы, стал ненужным бременем, а во внешнем смысле – решающим шагом, отрезавшим Россию от использования преимуществ западных технологий.

Однако передача Курил Японии будет иметь совершенно иные последствия для РФ. Об этом пишет известный российский телеграм-канал "СерпомПо". Японский премьер заявил о решающем моменте в переговорах по передаче Японии островов.

Только по сообщениям из-за границы и может судить российский народ, что острова, возможно, будут в скором времени переданы Японии. Российские власти молчат.

Да и зачем им что-то говорить своему народу? Он же – ничто. Как бы ни был решен вопрос, сколько островов не было бы передано Японии, есть одна константа – в любом случае участия российского народа не предполагается. «Да» или «нет», а если «да», то насколько именно «да» — будет решено одним человеком – Путиным, хотя бы и большинство в России было «против» или было «за».

По последнему опросу «Левада-центр» (конец ноября 2018 года) только 17% опрошенных поддерживают передачу островов Японии. Но, какая, в сущности, разница? Против повышения пенсионного возраста было 90%, но он был повышен, референдум провести не позволили – Путин сделал так, как захотел. Снижение популярности компенсировалось укреплением Росгвардии.

Впрочем, Россия в таком отчаянном стратегическом провале, что любое решение по островам теперь ничего не изменит. Ни внутри страны, ни в ее внешнем положении. Если передача островов – блеф, рассчитанный на то, чтобы испугать США, то это — пустое дело. Япония настолько сильно привязана к США в обеспечении своей безопасности, защиты от Китая, что слабая и нестабильная Россия ничего не может предложить Японии взамен. То же самое можно сказать, если намерение Путина серьезно – больших практических выгод от передачи островов он не получит. И уж точно Японию от США не оторвет. Если Путин, обидевшись на Китай, рассчитывает устроить ему демонстрацию, то здесь тоже ничего не получится.

В последнее время даже российской верхушке должно быть стало понятно, что Китай – не союзник России. Он ведет свою игру – не признал захват Крыма, не желает попадать под вторичные санкции из-за России, отказался переходить на национальные валюты в торговле.

Передача островов Японии ничего здесь не изменит, Китай не испугает. Малонаселенная, со слабой экономикой, коррумпированная снизу доверху, отрезанная от технологий санкциями, Россия – удобный объект для постепенного превращения в сателлита Китая. Это только вопрос времени.

Как взятие Крыма не имело никакого серьезного положительного значения для России, так и передача или сохранение островов (неважно – двух или четырех) – не станет прорывом ни к чему. Между прочим, Крым, высасывающий из России ресурсы, — стал ненужным бременем, а во внешнем смысле – решающим шагом, отрезавшим Россию от использования преимуществ западных технологий.

Есть ли хороший выход у Путина? Нет. Его не существует. Любые положительные перспективы России, если таковые вообще, остались, никак не связаны с его действиями. Прозябание, прыжки с кочки на кочку – да. Тактические успехи – да.

Обман людей в России пропагандой – до известной степени. Стратегически – все уже проиграно.



Источник: www.dialog.ua