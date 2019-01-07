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В Турции обнаружили уникальную золотую Библию
Возраст книги превышает полторы тысячи лет.
Книгу нашли в Турции еще в начале тысячелетия, однако до сих пор мировая общественность о ней не знала. Существование Библии по понятным причинам держали в тайне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
После обнаружения артефакта турецкими археологами, Библия сразу попала на аукцион черного рынка, где за нее предлагали более 30 млн. долларов.
Археологи утверждают, что это толстый фолиант в кожаном переплете, со страницами из тонкой черной кожи, на которых жидким золотом на арамейском и ассирийском языках написано Евангелие от ученика Христа Варнавы, где сообщается, что на распятие попал Иуда, а Иисус был простым пророком, а не Богом, и он был взят на небо живым.
Для верующих всего мира, такой вариант Библии просто переворачивает сознание с ног на голову. По сути этот древний артефакт разрушает огромный фундамент на котором, уже не одно столетие, держится мировая религия.
Апокриф Варнавы, который путешествовал с апостолом Павлом и написал несколько противоречивых произведений, повествующих о жизни Иисуса, вызвал серьезный переполох в Ватикане.
Высшее духовенство, скорее всего, всячески будет пытаться уничтожить и минимизировать влияние этого артефакта.
Как заявили в Ватикане, они не считает эту Библию каноничной - ведь записи Варнавы совсем не соответствуют утвержденной истории на Никейском соборе.
Отметим, что возраст книги превышает полторы тысячи лет. Все эти годы она находилась в розыске и в этом месяце полиции удалось изъять ее с контрабандного рынка - ценный экспонат был спрятан в Палате правосудия Анкары. Сейчас она находится под охраной и проходит всестороннюю экспертизу в этнографическом музее Анкары.
Теги: Донбасс, Турция, Библия
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