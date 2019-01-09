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Апокалипсис: названа самая опасная дата

09.01.2019 07:26
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Апокалипсис: названа самая опасная дата

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что для Земли самый опасный день - пятница, 13 апреля, 2029 года.

Весной 2029-го очень близко от нашей планеты должен пролететь астероид, рассказал эксперт, отвечая на вопрос, из-за чего может произойти конец света, пишет "Главред".

По словам собеседника, сейчас говорят, что с вероятностью 99% пролетающий возле Земли астероид не упадет на нашу планету, "но 1% все же есть…"

"Самый опасный период, как по мне, будет в пятницу, 13 апреля 2029, когда астероид должен пройти на очень близком расстоянии от Земли, даже ближе, чем Луна…", - отметил астролог.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, мир, Апокалипсис
 
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