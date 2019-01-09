Последние новости раздела
- Оккупанты столкнулись с полным крахом на «стройке века» в аннексированном Крыму18:38
- В Германии персонал трех аэропортов готовится объявить забастовку. Под угрозой два рейса в Киев17:20
- Россия выставила на границе с Украиной дополнительный пограничный пост17:02
- Российская школьница выстрелила себе в лицо во время попытки сделать селфи16:00
- Климкин не исключил введения биометрического визового режима с РФ 13:15
- "Иуда, ты получил из России оружие и стал убивать своих же..." - Казанский про предательство Ходаковского12:15
- Кремль заметает следы: российским наемникам, воюющим на Донбассе, массово выдают "паспорта" "Л/ДНР" - разведка 11:45
- Украинских заробитчан в Польше ждет большой сюрприз: «зарплаты резко изменились»10:45
- Жуткие морозы: пастор предсказал апокалиптические погодные события09:00
- "Кремль может ликвидировать священника УПЦ МП", - Гай предупредил о дикой провокации РФ из-за Томоса 08:35
Апокалипсис: названа самая опасная дата
09.01.2019 07:26
Астролог Влад Росс спрогнозировал, что для Земли самый опасный день - пятница, 13 апреля, 2029 года.
Весной 2029-го очень близко от нашей планеты должен пролететь астероид, рассказал эксперт, отвечая на вопрос, из-за чего может произойти конец света, пишет "Главред".
По словам собеседника, сейчас говорят, что с вероятностью 99% пролетающий возле Земли астероид не упадет на нашу планету, "но 1% все же есть…"
"Самый опасный период, как по мне, будет в пятницу, 13 апреля 2029, когда астероид должен пройти на очень близком расстоянии от Земли, даже ближе, чем Луна…", - отметил астролог.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мир, Апокалипсис
Читайте также:
- Донецкие чиновники просят горожан отключить свет
- Немного мирного Донецка (ВИДЕО)
- О чем писали в мире в самый первый День Победы
- "Под Вову Х. " - в соцсетях высмеяли новогодние "старания" принаряженного главаря "ДНР". ВИДЕО
- Кусочек грусти: как донецкий ТРЦ "Золотое кольцо" отпраздновал 12-летие (ВИДЕО)
- Немножко мирного Донецка (ВИДЕО)
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
- Донбасские КПВВ стали больше «штурмовать»15:03
- Житель Авдеевки, попав «на подвал», стал сторонником «ДНР»14:15
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке 14:00
- Суд Львова приговорил к 10 годам лишения свободы украинца-боевика "ЛНР"13:45
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- Оккупанты столкнулись с полным крахом на «стройке века» в аннексированном Крыму18:38
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- Морозы и осадки: синоптики предупредили об ухудшении погоды до конца недели18:03
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- В Германии персонал трех аэропортов готовится объявить забастовку. Под угрозой два рейса в Киев17:20
- Россия выставила на границе с Украиной дополнительный пограничный пост17:02
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- Скандал в ВСУ, задержано руководство: что происходит16:30
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение20:55
- Популярная японская диета поможет резко похудеть20:28
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя18:07
- Какие черты характера могут передаваться по наследству16:24
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения