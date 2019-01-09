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Российская школьница выстрелила себе в лицо во время попытки сделать селфи
Пытаясь сделать оригинальное селфи, 13-летняя российская школьница выстрелила себе в лицо из травматического оружия. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Московской области.
Инцидент произошел в подмосковном городе Мытищи. Установлено, что девочка находилась на втором этаже дачного домика. Она решила сделать селфи с оружием и без ведома отца достала из кобуры его травматический пистолет. В процессе фотографирования на камеру мобильного телефона девочка нечаянно нажала на курок и выстрелила себе в лицо.
В результате выстрела школьница получила перелом нижней челюсти, а ее отца привлекли к административной ответственности за ненадлежащее хранение оружия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, школьница, выстрел, селфи
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