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Российская школьница выстрелила себе в лицо во время попытки сделать селфи

09.01.2019 16:00
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Российская школьница выстрелила себе в лицо во время попытки сделать селфи

Пытаясь сделать оригинальное селфи, 13-летняя российская школьница выстрелила себе в лицо из травматического оружия. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Московской области.

Инцидент произошел в подмосковном городе Мытищи. Установлено, что девочка находилась на втором этаже дачного домика. Она решила сделать селфи с оружием и без ведома отца достала из кобуры его травматический пистолет. В процессе фотографирования на камеру мобильного телефона девочка нечаянно нажала на курок и выстрелила себе в лицо.

В результате выстрела школьница получила перелом нижней челюсти, а ее отца привлекли к административной ответственности за ненадлежащее хранение оружия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, школьница, выстрел, селфи
 
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