- Оккупанты столкнулись с полным крахом на «стройке века» в аннексированном Крыму18:38
- В Германии персонал трех аэропортов готовится объявить забастовку. Под угрозой два рейса в Киев17:20
- Россия выставила на границе с Украиной дополнительный пограничный пост17:02
- Российская школьница выстрелила себе в лицо во время попытки сделать селфи16:00
- Климкин не исключил введения биометрического визового режима с РФ 13:15
- "Иуда, ты получил из России оружие и стал убивать своих же..." - Казанский про предательство Ходаковского12:15
- Кремль заметает следы: российским наемникам, воюющим на Донбассе, массово выдают "паспорта" "Л/ДНР" - разведка 11:45
- Украинских заробитчан в Польше ждет большой сюрприз: «зарплаты резко изменились»10:45
- Жуткие морозы: пастор предсказал апокалиптические погодные события09:00
- "Кремль может ликвидировать священника УПЦ МП", - Гай предупредил о дикой провокации РФ из-за Томоса 08:35
В Германии персонал трех аэропортов готовится объявить забастовку. Под угрозой два рейса в Киев
Сотрудники служб безопасности трех крупных аэропортов Германии - в Дюссельдорфе, Кельне и Штутгарте - в четверг, 10 января, планируют объявить забастовку. Об этом сообщает Associated Press.
"На фоне продолжающихся переговоров о зарплате немецкий профсоюз призывает сотрудников службы безопасности в трех немецких аэропортах провести забастовку", - говорится в сообщении. Отмечается, что однодневная забастовка, вероятно, вызовет сбои для пассажиров авиакомпаний.
В частности, забастовка затронет аэропорты в Дюссельдорфе, Кельн-Бонне и Штутгарте. "Пассажиры должны подготовиться к более длительному времени ожидания и отмене авиарейсов", - говорится в сообщении, распространенном аэропортом Дюссельдорфа.
Сотрудники, обеспечивающие безопасность в немецких аэропортах, недовольны условиями труда. В частности, они требуют повышения зарплаты. Еще один этап переговоров между работодателями и профсоюзом назначен на среду, 23 января.
Прямые рейсы из Дюссельдорфа обеспечивает компания МАУ. Рейс № 412 вылетает ежедневно около 14:15 и приземляется в Киеве в 18:00. Из Киева в Кельн в четверг нет рейсов, но есть на пятницу, 11 января - маршрут W67308 компании Wizz Air, который отправляется в 06:15 и прилетает в Германию в 08:05, после этого летит назад в столицу в Украины. Всего в четверг из аэропорта в Кельне летят с десяток рейсов с пересадками. Из Штутгарта все рейсы 10 января следуют с пересадкой, прямых в Киев нет.
Эта забастовка станет не первой для сотрудников безопасности аэропортов в Германии. Так, в понедельник, 7 января, из-за протестных акций в двух аэропортах Берлина были отменены около 50 авиарейсов. В частности, акция протеста проходила с 05:00 до 08:45 (с 06:00 до 07:45 по киевскому времени). Бастующие сотрудники аэропортов Tegel и Schenefeld покинули рабочие места. Так как страйк был объявлен заранее, авиакомпании Lufthansa, Easyjet, Ryanair и аэрофлот накануне отменили рейсы в Берлин, однако некоторые самолеты были значительно задержаны.
Источник: https://strana.ua
Теги: Донбасс, аэропорт, Германия, забастовка
- Политический кризис в Германии: Меркель сделала важное заявление
- Виктор Янукович: Впервые за годы независимости у нас сложились стабильные условия
- Глава МВД прописал оппозиции «клизму для головы»
- Петербург проводил Тимощука в Германию
- Немецкие пограничники самостоятельно "приняли" украинцев в Евросоюз
- Янукович проконтролировал строительство аэропорта в Донецке
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
- Донбасские КПВВ стали больше «штурмовать»15:03
- Житель Авдеевки, попав «на подвал», стал сторонником «ДНР»14:15
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке 14:00
- Суд Львова приговорил к 10 годам лишения свободы украинца-боевика "ЛНР"13:45
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- Оккупанты столкнулись с полным крахом на «стройке века» в аннексированном Крыму18:38
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- Морозы и осадки: синоптики предупредили об ухудшении погоды до конца недели18:03
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- В Германии персонал трех аэропортов готовится объявить забастовку. Под угрозой два рейса в Киев17:20
- Россия выставила на границе с Украиной дополнительный пограничный пост17:02
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- Скандал в ВСУ, задержано руководство: что происходит16:30
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение20:55
- Популярная японская диета поможет резко похудеть20:28
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя18:07
- Какие черты характера могут передаваться по наследству16:24
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения