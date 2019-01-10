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Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители

10.01.2019 12:35
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Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители

Боевики в оккупированной части Луганской области планируют наполнить казну "ЛНР" за счет водителей на украинских номерах.

Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на источники, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что в Луганске снег валит уже который день, особо усиливаясь к вечеру. Снегом засыпаны центральные улицы, жильцы сами расчищают свои дворы, даже не надеясь на помощь коммунальных служб. Коммунальщики кое-как расчистили центральные дороги и подъезды к "админзданиям". А на окраинах Луганска реальный ад – снега по колено, горожане еле-еле пробираются к остановками и обратно домой. Так, отмечается, что с 1 января 2019 года водителям, которые находятся на территории "ЛНР" и ездят на украинских номерах, "настоятельно рекомендовали" переходить на автомобильные номера непризнанной республики. По данным источника, такая услуга является платной - за счет этого боевики сумеют получить средства, которые пойдут в пустой бюджет. При этом водители особо не спешат переходить на номера "ЛНР", хотя многие сделали себе российскую регистрацию.



Теги: Россия, Донбасс, бюджет, снегопад, коммунальщики, дороги, ЛНР, боевики, номерные знаки
 
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