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Мир шокировала новость о закрытии популярного мессенджера
Сеть взбудоражила новость о том, что Павел Дуров закрывает Telegram. Впрочем, судьба самого мессенджера пока остается неопределенной.
Закрывается компания Telegram Messenger LLP, владельцем которой является Дуров, передает iGate, пишет Голос.
Согласно данным официального ресурса юридических лиц Великобритании, документы о ликвидации предприятия подписали еще 18 декабря, но широкой публике об этом стало известно только сейчас. В своем заявлении Дуров просит прекратить регистрацию Telegram Messenger LLP и исключить компанию из реестра юридических лиц Великобритании.
Эксперты склоняются к мнению, что Telegram Messenger LLP закрывается исключительно в рамках реструктуризации бизнеса Павла Дурова. А значит, ее ликвидация не повлияет ни на один бизнес, ни на пользователей мессенджера.
Telegram Messenger LLP основали в феврале 2014-го 2 другими компаниями, Telegraph Inc. и Dogged Labs Ltd. Обе материнские компании владеют равными долями бизнеса и обе продолжают функционировать. Самому Павлу Дурову принадлежит доля в размере более 75% бизнеса, что, по сути, делает его единственным и полноправным владельцем. И каким-либо причинам избавляться от мессенджера у него нет. Наоборот, все последние годы Дуров активно поддерживает проект и вкладывается в него. Отметим, сейчас в Telegram зарегистрировано более 200 млн пользователей по всему миру. Мессенджер остается одним из самых надежных и безопасных.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закрытие, сообщение
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