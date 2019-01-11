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Путин находится в шаге от катастрофы: после этой ошибки рейтинг может рухнуть
Президент России Владимир Путин находится в шаге от настоящей катастрофы, которой для него лично и для России станет передача части островов курильской гряды под контроль Японии.
Российские социологи выяснили, что россияне выступают резко против сдачи российской территории, расценивая такой шаг как настоящая предательство.
Согласно публикуемым в российских информационных агентствах данным, жители РФ ни при каких обстоятельствах не готовы принять потерю Курил, при этом обоснование и мотивация выглядят эмоционально-патриотически: "мы за эти земли проливали кровь», «они исторически были нашими", "приличные государства территориями не разбрасываются", "наше не отдадим".
Более того, согласно полученным данным рейтинг Путина может обвалится и потерять целых 42% - именно для стольких россиян потеря Курил неприемлема.
При этом после непопулярной пенсионной реформы Путин просто не может позволить себе новое резкое снижение рейтинга. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что Стрелков открыто угрожает Путину бунтом по всей стране.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, катастрофа, рейтинг
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