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Россияне угрожают Путину вооруженным восстанием

11.01.2019 18:40
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Россияне угрожают Путину вооруженным восстанием

Ситуация в России с передачей части островов Курильской гряды Японии приближается к вооруженному бунту против Путина.

В социальных сетях опубликованы фотографии проживающих на Курилах молодых россиян, которые угрожают российским властям вооруженным сопротивлением в случае попытки передать Курилы Японии.

Пользователи пишут, что Путин не понимает, в какую игру он ввязывается и какими последствиями для него может обернуться скандальное решение отдать острова японцам.  При этом электоральный удар по Путину будет серьезный, о чем пишут российские СМИ.

Однако публикация фотографии агрессивно настроенных россиян в военной форме выглядит как последнее предупреждение Путину.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Курильские острова
 
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