- Украинцев зовут из России домой на выборы13:49
- Украина увеличила импорт иностранных лекарств12:51
- Этот шаг Украины стал исторической катастрофой для Путина: западные СМИ рассказали о крупном поражении Москвы21:00
- Путин уже не рад: военный США рассказал о планах НАТО в Черном море19:40
- Путин находится в шаге от катастрофы: после этой ошибки рейтинг может рухнуть 19:20
- Россияне угрожают Путину вооруженным восстанием 18:40
- Мир шокировала новость о закрытии популярного мессенджера17:20
- Будет есть кусками: Путин вновь готовит захват Украины16:15
- Оккупанты провели в Крыму обыски в домах15:02
- Развяжет ли Путин Третью мировую войну: Кравчук озвучил резкий прогноз по агрессии РФ против Украины 14:15
Трамп передумал лететь в Давос, куда Кремль хотел отправить Путина: встреча президентов снова срывается
Американский президент больше не планирует принять участие в работе знаменитого экономического форума.
А ведь у Москвы были наполеоновские планы на эту поездку, ведь на форуме могли пройти переговоры Трампа и Путина с глазу на глаз. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал важное заявление, похоронившее надежды Кремля.
10 января, в четверг, он сообщил, что не планирует лететь в Давос, где уже в ближайшее время состоится Всемирный экономический форум. Об этом сообщает "Диалог.UA". Дональд Трамп написал об этом в своем микроблоге "Твиттер".
При этом президент указал, что причиной для отмены запланированного визита стала "неуступчивость демократов в вопросе безопасности границ".
В США набирает обороты "бюджетный кризис" , который, очевидно и задержал в Вашингтоне главу государства. Его политические оппоненты отказывают в выделении бюджетного финансирования на амбициозный президентский проект – стену с Мексикой.
Источник: www.dialog.ua
Теги: США, Донбасс, Путин, отмена, встреча, Дональд Трамп, Давос
- В СМИ просочилась информация о подробностях тайной встречи Трампа с Путиным
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- Климкин прокомментировал отмену Трампом встречу с Путиным
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Путин заявляет, что ему удалось обсудить с Трампом ситуацию в Керченском проливе
- Сдать Путина: почему Трамп идет против своего окружения
- Черный Ленин "ДНРовец" Айо признал: "Никаких "народных республик" нет, мы колонии для олигархов". ВИДЕО13:32
- Торецк снова без воды, подозревают повреждение водопровода12:30
- Отсутствие автобусов: В ОБСЕ рассказали о проблемах на КПВВ11:50
- Рыба, часы и корм для животных не смогли пересечь донбасскую линию разграничения11:28
- Жители Горловки не верят сообщениям «СЦКК ДНР»11:09
- Горловчане показали фото катастрофического состояния дорог в городе10:22
- В «ДНР» для жителей вводят новый штраф. Теперь за снег09:20
- Гигантские очереди в Еленовке: пенсионера парализовало в машине09:16
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики09:05
- Ситуация на КПВВ сегодня, 12 января: В очередях — более 300 авто08:38
- Украинцев зовут из России домой на выборы13:49
- Черный Ленин "ДНРовец" Айо признал: "Никаких "народных республик" нет, мы колонии для олигархов". ВИДЕО13:32
- Украинцы готовятся к исчезновению целой области13:09
- Украина увеличила импорт иностранных лекарств12:51
- Торецк снова без воды, подозревают повреждение водопровода12:30
- Отсутствие автобусов: В ОБСЕ рассказали о проблемах на КПВВ11:50
- Рыба, часы и корм для животных не смогли пересечь донбасскую линию разграничения11:28
- Жители Горловки не верят сообщениям «СЦКК ДНР»11:09
- За невыполнение приказов в Министерстве обороны Украины начали увольнять офицеров10:51
- Готовьтесь к худшему! Прогноз погоды на выходных ужасает10:35
- Для чого 12 січня на перехрестях вигукують імена хворих людей, а на стіл подають їжу без солі09:56
- Почему уже нельзя просто выбрасывать молочные зубы ребенка22:31
- Медики подсказали, как спастись от переохлаждения21:31
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции20:15
- Медики объяснили, как дневной сон влияет на здоровье16:47
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО