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Серо и уныло!: в сети показали новые снимки из Керчи

12.01.2019 18:59
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Серо и уныло!: в сети показали новые снимки из Керчи

В сети опубликовали фото из самого восточного населенного города на временно неподконтрольном украинским властям полуострове Крым.

Снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter, передает donpress.com.

Фото сделаны в городе Керчь, где после сильного снегопада пришло потепление. Снег быстро растаял и оставил после себя море грязи и океаны луж.

«Керчь. Вот и все снеговички. Уютненько» — пишет блогер.



Теги: Донбасс, Крым, Керчь, снегопад, фото, потепление, соцсети
 
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