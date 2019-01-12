В Крыму на крыше многоэтажного дома прогремел взрыв

12.01.2019 22:19

Во временно неподконтрольном украинскому правительству городе Щелкино (полуостров Крым), на крыше девятиэтажки прогремели сразу несколько взрывов.

Об этом сообщают крымские СМИ, передает donpress.com.

В администрации города сообщили, что взрыв произошел по вине подрядной организации. В многоэтажном доме проводили капитальный ремонт кровли. Взорвались два газовых баллона во время проведения работ

По утверждению жителей многоэтажки, вследствие взрывов на крыше погиб один человек. Официальных данных по этой информации не поступало

«Сюда приехали врачи скорой помощи, ходят слухи, что один человек погиб. Возможно, это один из рабочих», — сообщают жители дома. По официальной информации о пострадавших нет.

По словам начальника отдела ЖКХ администрации Ленинского района Дениса Пятниченко выгорело около 12 кв.м. кровельного покрытия. Рабочих подрядчика забрали на допрос в полицию.

» Допустили возгорание материалов, рядом с материалами стоял газовый баллон, который взорвался и повлек за собой взрыв второго газового баллона», — рассказал

В тоже время так называемый «министр чрезвычайных ситуаций Крыма» Сергей Шахов заявил о серьезной угрозе повторных взрывов и распространения огня, так как на крыше находилось еще 16 баллонов и строительные материалы.

«Сотрудники пожарной части эвакуировали жильцов дома, а также вынесли оставшиеся баллоны», — сообщил он.

Спасатели ликвидировали возгорание при этом затопив некоторые квартиры восьмого и девятого этажей.