"Да помолчите вы, м...!" - видео скандала на росТВ: неудобная правда про Донбасс разозлила россиян. ВИДЕО

13.01.2019 12:45

В прямом эфире российского ТВ разгорелся скандал из-за Украины, во время которого приглашенный в студию российский политический эксперт Борис Надеждин публично встал на защиту Украины и открыто заявил о поддержке боевиков "ЛДНР" со стороны России в глаза Скабеевой и депутатам Думы, пишет "Диалог.UA".

При этом как только россиянин начал озвучивать неудобную для России правду о Донбассе, его тут же попытался перебить присутствующий в студии депутат Думы Железняк - однако Надеждин не растерялся и в жесткой форме с криком поставил Железняка на место. Фрагмент эфира был опубликован в Интернете и вызвал ажиотаж соцсетей. Надеждин заявил, что российские военные находятся на Донбассе и оказывают поддержку террористам "ЛДНР", при этом без военной помощи Москвы боевики никогда бы не смогли выстоять против украинской армии. "Да помолчите вы, м...! Без масштабной военный финансовой и политической поддержки "ЛДНР" со стороны России в нынешнем виде не сложилось вне всякого сомнения. Представить себе, что там колхозники и трактористы, вынув откуда-то старое оружие, разбивают регулярную армию большой страны...", - заявил он опешившим гостям студии.