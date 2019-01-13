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Какие детали первых переговоров с Путиным скрыл от Госдепа Трамп, когда забрал записи переводчика, - WP
После встречи с Путиным в Гамбурге летом 2017 Трамп забрал записи переводчика и распорядился не сообщать подробности другим членам администрации.
Авторитетное издание The Washington Post сообщило о том, что американский президент Дональд Трамп скрыл детали первых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает "Диалог.UA". Речь идет о самой первой встрече глав США и России, которая состоялась в Гамбурге летом 2017 года.
Источники сообщили о том, что американский президент Дональд Трамп скрывал детали первых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в Гамбурге летом 2017 года, от членов администрации.
Согласно информации издания, после завершения встречи американский лидер взял записи переводчика и распорядился не сообщать подробности другим членам администрации.
Уже позднее представитель Госдепа предпринял попытку получить доступ к данным записям, однако получил отказ. В администрации Трампа уверяют, что экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон в частном порядке отчитался перед ними о встрече.
Подобные действия Трампа пытаются объяснить угрозой возникновения утечек.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, встреча, Дональд Трамп
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