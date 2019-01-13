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Очевидец из Чили заснял "всевидящее око" в небе
Подобные совпадения бывают очень редко.
Над городом Темуко, который находится в провинции Каутин, появилась странная аномалия, которая была похожа на «всевидящее око». Запечатлел удивительный объект корреспондент Родриго Контрерас, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
По словам очевидца, фигура имела идеально ровную форму треугольника, она была сотворена из конденсационных следов некоторых летательных суден. В центре треугольника находилось солнце.
Родриго сразу сопоставил узор с масонским знаком, который сотворили якобы Высшие силы. Мужчина сразу же опубликовал фото в сети, чтобы пользователи дали свою оценку случившемуся.
Как отметили многие комментаторы, аномалия – это случайное пересечение конденсационных следов. Картина впечатляющая и удивительная, но ничего сверхъестественного в ней нет. Ярые скептики добавили, что солнце не особо похоже на око.
Нашлись также и пользователи, которые задумались о деятельности масонов. Как посчитали некоторые конспирологи, таким образом представители тайного общества решили напомнить о своём существовании.
Теги: Донбасс, Чили, аномалия, небо
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