В канадской компании изобрели нервущиеся колготки

13.01.2019 09:00

В канадской компании Sheertex создали мечту всех женщин — нервущиеся колготки.Соответствующий пресс-релиз был опубликован на официальном сайте компании.

В публикации говорится, что для создания взяли специальный полимерный материал, который используют для бронежилетов и альпинистского снаряжения. Новинку представили на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

Специалисты компании заявили, что благодаря новым технологиям колготки очень легкие, на ощупь почти не отличаются от обычных, но порвать их практически невозможно.

Сейчас Sheertex Sheers доступны в трех оттенках черного цвета, но компания обещает уже в ближайшее на рынок поступят и колготки других оттенков. Заказать новинку можно только в онлайн-магазине.

Источник: https://donpress.com