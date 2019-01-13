В Крыму поднялась паника из-за "дрессировки сиренами"

13.01.2019 19:53

Жители Крыма пожаловались на вой сирен, который они наблюдали днем 13 января.

Об этом в Twitter сообщил блогер КРЫМский бандеровец, передает apostrophe.ua.

"Сегодня в полдень Крым вновь дрессировали сиренами, о которых не предупреждали", - написал он.

По словам очевидцев, сирены в частности слышали в Ялте, Феодосии и Армянске.