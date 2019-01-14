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Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой ради жгучей брюнетки Дарины

14.01.2019 09:01
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Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой ради жгучей брюнетки Дарины

57-летний российский продюсер и шоумен Александр Цекало заявил о разводе с сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой после того, как его увидели с любовницей в Италии. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь - это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер", - рассказал в интервью шоумен.

Александр Цекало познакомился с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой в 2007 году в Киеве после скандального развода с певицей Лолитой Милявской. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, пара поженилась. В браке родились двое детей: дочь Александра и сын Михаил.

Брак с Дариной станет четвертым по счету в жизни шоумена. До женитьбы с Галушкой он дважды состоял в браке - с Аленой Шиферман и Лолитой Милявской.



Теги: Донбасс, певец, актер, развод, Вера Брежнева, Александр Цекало
 
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