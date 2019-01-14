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Историки раскрыли секретный план Гитлера
Великобритания так и не была оккупирована немцами.
Досье агентов из Британии позволило выяснить ужасающие планы Гитлера по захвату Британского королевства. Так, на территорию фюрер хотел высадить примерно 600 тысяч солдат и 650 танков. Нападения планировались на города Брайтон и Рамсгит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Сперва на восточное побережье должно было высадиться 100 тысяч солдат. Если бы операция прошла успешно, то Гитлер направил бы ещё 500 тысяч военнослужащих.
Подобные планы были описаны в бумагах, найденных в военно-морских архивах. Операция под названием «Морской лев» должна была состояться в 1940 году, она в некоторой степени подобна миссии «Оверлорд», которая состоялась в 1944 году.
Немецкие судна могли бы атаковать британскую материковую артиллерию. Сперва немцы планировали захватить восточную Англию, начиная от устья Темзы и до Саутгемптона. Гитлер также обдумывал диверсионный штурм на севере страны, оккупировав Абердин, Ньюкасл и Шотландию.
Успех миссии напрямую зависел от немецких военно-воздушных сил. Однако в итоге воздушные войска Великобритании победили в схватке 1940 года.
Теги: Донбасс, история, Гитлер, план
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