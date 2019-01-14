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Китаянка перестала слышать мужские голоса - редкое заболевание

14.01.2019 16:40
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Китаянка перестала слышать мужские голоса - редкое заболевание

Китаянка столкнулась с редчайшим видом глухоты - она не слышит низкие мужские голоса. Это случилось не с рождения. Длительный период у нее был звон в ушах и тошнота. Затем врачи диагностировали ей очень редкое заболевание - низкочастотная глухота, передает replyua.net со ссылкой на "Новое время". Как оказалось, подобной проблемой страдают около трех тысяч жителей в Северной Америке. 

Отоларинголог смогла поставить такой диагноз в тот момент, когда поняла, что пациентка прекрасно слышит голос женщины - врача, но не слышит вовсе голос, сидящего рядом мужчины. "Низкочастотная глухота - это один из видов нейросенсорной глухоты, для которой характерна потеря слухового восприятия низкочастотных звуков, в том числе, обычных мужских голосов", - пишут специалисты. 

Заболевание это очень редкое, так как внутренняя часть ушной раковины, которая отвечает за улавливание звуков низких частот, по природе хорошо защищена. И куда более частые случаи, когда люди не слышат наоборот высокие частоты, например звонкие детские голоса и другие высокие звуки. Стоит отметить, что такое заболевание несет угрозу безопасности, так как люди перестают слышать шум бытовой техники, гром, звук приближающейся машины и голос из телефонной трубки.



Теги: Донбасс, Китай, глухота, голос
 
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