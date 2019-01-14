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На мэра Гданьска совершено нападение: поляки массово сдают кровь для его спасения
Вчера, 13 января, неизвестный ранил ножом мэра польского города Гданьска Павла Адамовича. Сегодня люди массово сдают кровь для мэра, который находится в тяжелом состоянии, сообщают польские СМИ.
Нападение произошло во время благотоврительного концерта. Неизвестный мужчина забрался на сцену во время выступления мэра и нанес удары ножом. Павла Адамовича на «скорой» доставили в больницу, где врачи провели 5-часовую операцию.
Один из хирургов, Томаш Стефаньяк, сообщил, что Адамович находится в «очень, очень тяжелом состоянии» после того, как получил серьезные ранения сердца, диафрагмы и внутренних органов. Он рассказал, что Адамовичу потребовалось переливание крови в большом количестве. По его словам, ближайшие часы будут решающими. Сегодня, 14 января, поляки выстроились в очередь, чтобы сдать кровь, для спасения его жизни.
Сообщается, что преступник во время нападения выкрикивал обвинения в адрес Адамовича, из-за которого он якобы провел незаслуженно несколько лет в тюрьме.
Сотрудники службы безопасности задержали нападавшего. Им оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее был осужден на 5,5 лет тюремного заключения за нападения на банки. Сообщается, что в тюрьме у него было обнаружено тяжелое психическое отклонение. На концерт преступник попал как представитель СМИ. Пока не известно, как ему удалось получить соответствующий пропуск.
53-летний Павел Адамович является представителем демократической оппозиции, созданной в Гданьске под руководством Леха Валенсы в 80-х годах. Мэр Гданьска известен своей прогрессивной позицией, поддержкой прав ЛГБТ и терпимостью к меньшинствам.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Польша, мэр, нападение, Гданьск
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