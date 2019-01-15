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Песков сделал неожиданное заявление об Украине: "Путин постоянно следит за тремя темами..."

15.01.2019 19:46
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Песков сделал неожиданное заявление об Украине: "Путин постоянно следит за тремя темами..."

Российский президент Владимир Путин постоянно следит за ситуацией в Украине, считая украинский вопрос и отношения с США "застарелыми проблемами" Москвы. Об этом сегодня в интервью российским СМИ заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Диалог.UA
Песков заявляет, что в зоне постоянного внимания Путина немного главных вопросов, он внимательно следит за тремя темами в СМИ: это Украина, Сирия и США.
Песков отметил, что у российского президента нет сотового телефона, из-за нежелания допустить полную прозрачность своей жизни. При этом, несмотря на сложности с технологиями, президент РФ читает новости в Интернете.
Комментируя ставшие легендарными сложности Путина с современными технологиями, Песков рассказал, что глава Кремля не заведет себе аккаунт в Twitter. "Такой потребности у Путина пока нет. Ему не нужен Twitter, чтобы стать ближе к людям", - сказал Песков. СМИ напоминают, что Путин курирует вопрос Украины лично и считает его одним из самых главных для Москвы. Революцию Достоинства 2014 года Путин считает своим личным провалом, в результате чего Москва потеряла влияние на Украину.



Теги: Донбасс, Путин, события, Песков, заявление
 
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