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В РФ заметили в небе тревожное предзнаменование конца света
Россия является одной из стран, над которой смертоносная планета Нибиру неоднократно появлялась в 2018 году. Об этом сообщают российские СМИ.
По словам очевидцев, в ночь с 18 на 19 января небо в Нижнем Новгороде прочертил ярчайший метеор, который эксперты назвали знамением от Нибиру. Также, в кадр попали и три НЛО. Российские ученые заявили, что появление метеора в небе над Нижним Новгородом и движение НЛО были неслучайны. По их мнению, налицо все тревожные знамения:
«НЛО, астероид, Крещение господне и Нибиру. Эти события тесно взаимосвязаны, если проследить библейские описания Конца Света — все сходится. Тревожные знамения, светлый праздник и небесные явления. Очевидно, древние знали о пришельцах и Боге побольше нашего».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, конец света, небо
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