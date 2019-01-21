Пожар в Керченском проливе: большое количество погибших, люди остаются в воде - новые пугающие кадры

21.01.2019 21:26

Ситуация со взрывом и пожаром вблизи оккупированной Керчи ожидаемо приняла крайне трагический поворот.

Очевидцы уведомляют, что в результате масштабного пожара на газовозе и соседнем корабле погибли люди, поскольку на поверхность уже поднято 9 тел, а порядка 14 человек были спасены, передает "Диалог.UA". Сообщается, что для поиска выживших людей задействовали около 17 судов, так как в районе ЧП сильное течение.

Стоит отметить, что украинцев среди матросов, которые пострадали, нет. "Росморречфлот" заявил, что на борту корабля под названием "Канди" были 17 человек (9 - граждане Турции, остальные 8 - граждане Индии). В то же время на борту злополучного корабля "Маэстро" находилось 14 человек, среди которых 7 турецких граждан и 7 индийских. "Канди" и "Маэстро" шли под флагом Танзании, а сам инцидент случился на якорной стоянке кораблей.

Сегодня мы сообщали о том, что вблизи Керченского пролива произошел мощнейший взрыв и последующий пожар на двух судах, из-за которого людям в панике пришлось прыгать в воду, чтобы спастись. Ранее в стране-агрессоре произошел сильнейший взрыв на одном из крайне важных магистральных газопроводов.





Источник: www.dialog.ua