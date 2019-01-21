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В древних писаниях сказано, что кровопролитная война начнется после 21 января
В древних текстах сказано, что после кровавой суперлуны на Востоке развяжется кровопролитная война: враги Израиля якобы уже сидят в засаде. Так, про словам пастора Марка Билца, предстоящее событие описано сразу в двух писаниях: Книге Иоиля и Книге Захарии. Кровопролитное сражение начнётся ровно через год, когда народ будет праздновать Ту би-Шеват (Новый год деревьев), сообщает портал www.planetanovosti.com.
В еврейской Библии, к слову, все лунные затмения являются предзнаменованием чего-то нехорошего. Страх связан с тем, что в духовном плане Израиль представлен Луной. Следовательно, когда все наблюдают затмение, то думают, что наступил гнев Божий. Особенно ужасна луна красного цвета, так как она обозначает развязку военного сражения.
Некоторые связывают грядущее событие с пророчеством о Гоге и Магоге – врагами Бога, которые связались с Сатаной. Они символизируют врагов Израиля, вторгающихся на чужую территорию. Бог будет лить огненный дождь, тем самым помогая в войне.
Как бы то ни было, для всех остальных людей затмение – это уникальное природное явление, которое ещё не раз произойдёт. Ученые уже выяснили, когда стоит ждать очередное затмение. 21 января три небесных тела выстроятся в одну линию, что и станет причиной окрашивания лунного диска в красный цвет. Данная особенность связана с особым преломлением солнечного света.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, кровь, Луна
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